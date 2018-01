Marco Kroon: gesterkt door steunbetuigingen

De toenmalige luitenant, van wie vorige week bekend werd dat onder zijn commando een geweldsincident in Afghanistan tien jaar is stil gehouden, zegt alle vertrouwen te hebben in de uitkomst van het onderzoek door het Openbaar Ministerie.

De drager van de Militaire Willemsorde opende vanmiddag in Koninklijk Tehuis voor oud-militairen Bronbeek in Arnhem de tentoonstelling ’Verlangen. Vrijheid. Kameraadschap; een ontmoeting met Veteranen’ te midden van vele oud-collegamilitairen.

Eer en geweten

„Ik heb tal van missies uitgevoerd en altijd naar eer en geweten gehandeld. Uit de reacties merk ik dat daaraan ook rond dit incident niet wordt getwijfeld”, aldus Kroon in Bronbeek.

Als commandant van zijn eenheid heeft hij – naar eigen zeggen - een vijand moeten uitschakelen die een ernstige dreiging vormde voor de operatie en ook een gevaar was voor zijn eigen leven en dat van zijn pelotonsleden.