‘Kabinet liet trip Conny Helder ontsporen’

Het is werkelijk met geen pen te beschrijven hoe knullig het optreden is van sportminister Conny Helder (VVD) in Qatar. Dat zegt politiek commentator Wouter de Winther in een nieuwe aflevering van Afhameren. De Winther beschrijft hoe er aan alle kanten gefaald is, van de voorafgaande ruzie in de ministerraad tot het oranje Never Mind-sjaaltje. Waarom is Wopke Hoekstra niet naar Qatar gegaan? Daar gaan volgens De Winther veel verhalen over rond.

Ondertussen maken CDA’ers zich zorgen over hun partij. Uit recent onderzoek komt naar voren dat het CDA ‘reddeloos verloren’ is. Partijleider Hoekstra is door zijn ministerschap te weinig zichtbaar en conservatieve bewindspersonen zijn volledig aangehaakt op de woke-agenda. Wie kan de kar trekken als het resultaat blijft tegenvallen? Volgens De Winther werd er voorzichtig weer naar Hugo de Jonge gekeken. Tot slot, het is een en al kommer en kwel bij de PvdA en de partij weet opnieuw de kranten te halen vanwege ruzie. ,,PvdA will be PvdA.”

