Hackers kunnen meekijken op Tinder door fout

SAN FRANCISCO - Door een fout van Tinder is het mogelijk om stiekem mee te kijken met gebruikers in actie. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te zien naar welke profielen iemand kijkt en of hij of zij swipet naar links (afwijzen), naar rechts (geïnteresseerd) of naar boven (heel erg geïnteresseerd). Het is wel nodig om op hetzelfde wifinetwerk als het beoogde slachtoffer te zitten.