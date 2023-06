Premium Het beste van De Telegraaf

’Liegen niet de schuld van een organisatie, maar van personen’ Vader politie-toptalent: ’Chefs verantwoordelijk voor Mikes dood’

Raymond, vader van ’whizzkid’ Mike Versteege: „Toen hij zich stortte op de veiligheid van de politiepasjes, had hij binnen no time hiaten blootgelegd.” Ⓒ 123RF

AMSTERDAM - Raymond was zelf een politieman in hart en nieren, maar verliet de nationale politie op de dag dat hij zijn zoon Mike Versteege (31) dood aantrof. Na wederom een zeer kritisch rapport over een falende politieorganisatie bij de zelfdoding van een politieman, bood korpschef Henk van Essen deze week zijn excuses aan. „Drieënhalf jaar te laat.”