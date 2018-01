Proef met automatisch inchecken per app

Het is de bedoeling dat het experiment volgende maand begint met ongeveer honderd proefkonijnen. De ING heeft de app gemaakt en houdt de persoonsgegevens bij, aldus de NS.

’Kijken hoe reizigers het ervaren’

De GPS in een smartphone ziet of iemand in beweging is en of hij of zij op een spoortraject is. ,,De app checkt je dan automatisch in en aan het einde van de reis checkt hij weer uit. We willen kijken hoe reizigers het ervaren, waar we tegenaan lopen en hoe de techniek zich houdt'', aldus een NS-woordvoerder. ,,De app is zonder opsmuk en is ook niet in het geel en blauw van NS. We willen weten welke dingen we nog verder moeten ontwikkelen.''

De proef duurt een paar weken en gebeurt op kleine schaal. Daarna worden de uitkomsten geëvalueerd. Later dit jaar doet de NS een andere proef. Tussen Leiden en Den Haag kunnen treinreizigers inchecken met hun bankpas. Dat gebeurt in samenwerking met de banken.