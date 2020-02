Files door ongeval A4 bij Prins Clausplein Den Haag

Hoeveel mensen gewond raakten, is nog niet bekend. „De traumahelikopter is net op de plaats van het ongeval geland”, aldus een woordvoerder van de ANWB. Er zouden nog mensen bekneld zitten in voertuigen.

„Verkeer vanuit Rotterdam kan het best omrijden via Gouda”, adviseert de woordvoerder. Omdat ook op de N44 bij Wassenaar-Noord een aanrijding is geweest, biedt die weg volgens hem geen alternatief voor verkeer naar Amsterdam.

Rond 13.45 uur stond er in totaal zo’n 15 kilometer file op de A4 en A13.