Files na kettingbotsing A4 bij Prins Clausplein Den Haag

Het ongeluk, waarbij meer dan tien voertuigen betrokken zijn, leidt ook op de A13 vanuit Rotterdam tot een file. De A4 blijft zeker tot 16.00 uur afgesloten in de richting Amsterdam, meldt de ANWB.

„Verkeer vanuit Rotterdam kan het best omrijden via Gouda”, adviseert de woordvoerder. Op de N44 bij Wassenaar-Noord is ook een aanrijding is geweest. Die weg is voor verkeer naar Amsterdam gesloten tot 15.30 uur en biedt voorlopig geen alternatief.