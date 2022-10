Groei-agenda van Britse premier Truss door de gehaktmolen gehaald

Premium Financieel

Steeds meer zzp’ers in de geestelijke zorg

Het aantal ondernemers in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. Waar in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vijf jaar geleden 12.922 ondernemers ingeschreven stonden, worden er begin dit jaar 17.400 geregistreerd, een stijging van 35%.