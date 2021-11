Automobilist rijdt opzettelijk in op 40-jarige vrouw na ruzie in Enkhuizen, slachtoffer naar ziekenhuis

Er ontstond op het parkeerterrein een woordenwisseling tussen een bekende van de vrouw en een onbekende man. De vrouw liep op de ruzie af en wilde het conflict vastleggen met haar telefoon. Op dat moment stapte de onbekende man in een rode auto en reed op het slachtoffer in.

Daarna reed hij weg in de richting van de Zwaluwweg. Er is door de politie in de omgeving gezocht, onder andere met een hondengeleider, maar de auto en de verdachte zijn niet meer gevonden. De verdachte zou ongeveer 23 jaar oud zijn en 1.80 meter lang. Hij had kort blond haar en droeg een donkere jas met capuchon. De auto waar hij in reed is een klein model met een rode kleur, mogelijk is de voorkant of de motorkap beschadigd door de aanrijding.

De vrouw is door het ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht.