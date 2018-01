Chinezen klonen voor het eerst apen

De wetenschappers creëerden twee identieke langstaart-makaken die acht en zes weken geleden ter wereld kwamen. Het is voor het eerst dat een primaat uit een niet-embryonale cel wordt gekloond. Bij de zogenoemde SCNT-techniek wordt de kern van een cel in een eitje geplant waarvan de kern is verwijderd.

De wetenschappers denken dat zij hiermee belangrijk werk hebben geleverd voor medisch onderzoek.

Ook het klonen van mensen komt volgens hen dichterbij. „Mensen zijn primaten. Voor het klonen van primaten inclusief mensen zijn technische barrières geslecht”, aldus een van de leidende wetenschappers, Muming Poo, die eraan toevoegde dat er geen plannen zijn om mensen te dupliceren.