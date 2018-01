Beste afrijden in Limburg

Limburgers slagen het vaakst voor hun rijexamen. Ⓒ ANP

Den Haag - Wie zijn rijbewijs wil halen, maakt de meeste kans als hij of zij het examen aflegt in Maastricht. Met een slagingspercentage van 63,4 procent scoort deze locatie het allerhoogst in ons land. Minder goed sta je ervoor als je moet afrijden in Rotterdam, want daar zijn de cijfers met 36,1 procent het laagst.