Dode bij kettingbotsing op A32, KNMI schaalt op naar code oranje

Op de A32 kwamen tientallen auto’s met elkaar in botsing. „Vermoedelijk zijn meerdere betrokkenen (licht) gewond geraakt. We zijn druk bezig om tientallen betrokkenen, die niet gewond zijn geraakt, van de snelweg naar een school in Jirnsum te geleiden.”

Ter hoogte van Akkrum is de weg van Heerenveen richting Leeuwarden dicht. Verkeer wordt omgeleid via de A7 en de N31.

Volgens de brandweer waren er ook in tegengestelde richting verschillende aanrijdingen.Ze laten op Twitter weten: „Door de mist zit alles potdicht. Kom nu zeker niet naar het incident en geef hulpverleners de ruimte!”

Ook op de A28 heeft een kettingbotsing plaatsgevonden. Volgens Omroep Gelderland zijn er bij Ermelo zeker acht auto’s op elkaar gebotst. Een voertuig staat in brand. Ook een vrachtwagen is bij de botsing betrokken. Er zou niemand gewond geraakt zijn.

Tussen Harderwijk en Strand Horst is de weg dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de A50 en de A1.

Rond 20.00 uur reden ook op de A7 enkele auto’s op elkaar. Ook hier is de dichte mist de oorzaak. Er zijn meedere gewonden gevallen. De weg van knooppunt Joure naar de A6 richting Emmeloord is dicht.

Auto te water

Een auto is in Bedum in de sloot beland. Vermoedelijk heeft de bestuurder de bocht gemist vanwege de dichte mist.

De drie inzittenden wisten met hulp van omwonenden uit de auto te klimmen. Ze zijn opgevangen in een boerderij en behandeld door ambulancepersoneel.

Code oranje

Het KNMI schaalde rond kwart over acht van code geel op naar code oranje. Vooral in de noordelijke helft komt momenteel dichte mist voor, plaatselijk is het zicht minder dan 50 meter. Kort na de jaarwisseling kan het zicht plaatselijk minder dan 10 meter zijn.

In het zuiden is de mist wat minder dicht en blijft het zicht over het algemeen een stuk beter.

In de tweede helft van de nacht wordt het zicht op veel plaatsen iets beter, maar dichte mist blijft zeer waarschijnlijk. Pas overdag wordt het geleidelijk helderder.

„Vooral rond Leeuwarden zit het potdicht en kun je geen hand voor ogen zien”, aldus een ANWB-woordvoerder die de weersomstandigheden „verraderlijk” noemt. „Op het ene moment heb je prima zicht en op het andere moment kun je nauwelijks een meter voor je kijken.”

„In het oosten van het land is de situatie iets minder erg. Daar is het zicht zeker 50 meter en kan een bestuurder nog wel drie auto’s voor zich zien.” Volgens de woordvoerder was het rond 19.30 uur mistig in het hele land, behalve in Zeeland en West-Brabant.

Arriva heeft besloten om in Friesland alle bussen van de weg te halen. „Alle bussen stoppen per direct met rijden vanwege dichte mist”, liet de busmaatschappij om 19.45 uur op Twitter weten.

Het RIVM heeft een landelijk stookalert afgegeven.

Rijkswaterstaat: ga niet de weg op als het niet hoeft

Rijkswaterstaat waarschuwt mensen dat ze beter niet de weg op kunnen gaan als het niet per se nodig is. Dat heeft alles te maken met de dichte tot zeer dichte mist die in grote delen van het land voorkomt.

Wie toch gaat rijden, moet zijn mistlampen gebruiken. Ook is het verstandig genoeg afstand te houden en de rijstijl aan te passen.

Preventief strooien

Veel gemeenten in Nederland hebben deze middag preventief gestrooid. Ze verwachten tijdens de jaarwisseling niet alleen dichte mist, maar ook gladheid door lichte vorst. Volgens Rijkswaterstaat kan de gladheid vooral ontstaan door bevriezing van neerslaande mist.

Er is onder meer gestrooid in Amsterdam, Leeuwarden, Zevenaar, Lingewaard, Medemblik en Westland. Wagens van Rijkswaterstaat zijn ook op pad in Noord-Holland, rond Arnhem, tussen Almere en Emmeloord, in Twente, bij Zwolle, in Limburg en op de snelwegen tussen Dordrecht en Eindhoven.

