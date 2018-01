Lula zit diep in de problemen

PORTO ALEGRE - De kans dat Luiz Inacio Lula da Silva kandidaat is bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen op 7 oktober aanstaande, is een stuk kleiner geworden. De man die van 2003 tot 2011 al eens het Braziliaanse staatshoofd was, is namelijk ook in hoger beroep veroordeeld wegens corruptie. En dankzij een wet die hij zelf heeft aangenomen, is het verboden voor veroordeelde politici om deel te nemen aan verkiezingen.