Patiënt dood door botsing ambulance

De 56-jarige ziekenbroeder achter het stuur en een 22-jarige collega raakten gewond en werden met twee traumaheli’s naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde in de plaats Nümbrecht ten oosten van Keulen. De patiënt was na een operatie in de ambulance onderweg naar een ander ziekenhuis. Hij raakte echter zwaargewond door de botsing en stierf ter plekke, aldus de politie.