Celstraf voor ex-president Brazilië Lula

Lula was van begin 2003 tot 2011 president namens de linkse Partij van de Arbeiders (PT). Hij zou voor circa een miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen van een grote bouwonderneming.

Bekijk ook: Lula zit diep in de problemen

Lula wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in oktober en kan zich tot 15 augustus inschrijven als kandidaat. Hij kan tegen het jongste vonnis nog in beroep gaan om een eventuele veroordeling over die datum heen te tillen.

Voorsprong Lula in peilingen

Doordat de rechtbank unaniem was in het vonnis, zal hij waarschijnlijk toch onverkiesbaar worden verklaard. In peilingen ligt Lula ver voor op de rest.