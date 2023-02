Aanvoerder van geredde Thaise grotjongens (17) overleden in Brits ziekenhuis

Duangpetch Promthep, de aanvoerder van het voetbalelftal dat twee weken vast kwam te zitten in een ondergelopen grot, is door onbekende oorzaak om het leven gekomen. In Britse media wordt gemeld dat hij een hoofdwond zou hebben opgelopen, maar veel is nog onduidelijk. De jongen begon eind vorig jaar op een voetbalacademie in het Engelse Leicestershire, toen hij 17 jaar was.

De moeder van de jongen heeft het tragische nieuws bevestigd aan een geloofsgemeenschap in het noorden van Thailand en ook zijn voormalige teamgenoten bevestigen op sociale media het overlijden van de jongen. Ook een stichting die Duangpetch naar Engeland hielp, deelt zijn overlijden.

Teamuitje

Het voetballertje was 13 jaar toen hij en zijn ploeggenoten van Wild Boars tijdens een teamuitje werden ingesloten door het snel stijgende water in de noordelijke provincie Chiang Rai. Zijn teamgenoten waren tussen de 11 en 16 jaar. Na een lange reddingsoperatie konden de jongens en hun trainers naar buiten worden gehaald. Aan de actie deden honderd duikers mee.

De reddingsoperatie werd wereldwijd gevolgd en nadien werden er boeken en films over gemaakt.

Bekijk ook: Duiker overlijdt alsnog door redding Thaise grotjongens