Farmaceut Roche staat massaal testen op coronavirus in de weg

Het bedrijf is marktleider, kan onvoldoende testmateriaal leveren, maar wil de laboratoria niet helpen door bijvoorbeeld de receptuur van een essentiële vloeistof beschikbaar te stellen.

Dat meldt Follow the Money na navraag bij verschillende ingewijden, het RIVM en farmacieconcern Roche. Een meerderheid van de Nederlandse laboratoria werkt met machines van Roche en is zodoende afhankelijk van de testmaterialen die de farmaceut levert.

Zij ondervinden tekorten aan die testmaterialen. Die zijn niet makkelijk op te lossen, aangezien er sprake is van een zogeheten vendor lock-in; wie de machines van Roche gebruikt, moet ook de materialen van Roche gebruiken.

Eén van de testmaterialen waaraan groot tekort is, zou door laboratoria eenvoudig zelf kunnen worden gemaakt. Het is een vloeistof, een zogeheten lysisbuffer, waarvan het precieze recept alleen bij Roche bekend is.

Arts-microbioloog Vossen sprak in De Volkskrant de hoop uit dat Roche dit recept zou delen met de Nederlandse laboratoria. Follow the Money stelde de farmaceut daarom de vraag of zij bereid is dat recept prijs te geven. Dat is een stap die voor Roche zeer uitzonderlijk zou zijn - maar dat zijn de omstandigheden van de corona-uitbraak ook. Roche wilde geen antwoord op die vraag geven: het recept lijkt geheim te blijven.

