Rechtbank buigt zich over DigiD-fraude

Honderd studenten werden in de periode van maart 2012 tot november 2013 slachtoffer van deze fraude. Zij woonden allemaal in studentenflats, konden niet meer bij hun DigiD-account komen en deden aangifte. Buiten hen om was een nieuwe DigiD (een digitale handtekening) aangemaakt en het geld voor de toeslagen werd op rekeningen van katvangers gestort en witgewassen.

Het onderzoek naar de identiteitsfraude kwam in een stroomversnelling door de aanhouding van vijf mensen in november van 2013. Buurtbewoners vonden dat die zich verdacht gedroegen toen zij meermalen de flat bezochten. Een van de verdachten was een medewerker van de Belastingdienst.