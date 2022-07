Brand in duinen bij Wassenaar, pretpark Duinrell niet ontruimd

De brandweer stuurt veel bluswagens richting de duinen. Ook een brandweerdrone gaat richting Duinrell, om de vlammen vanuit de lucht in de gaten te houden. De brand is opgeschaald omdat het duingebied vrij droog is, al meldt de brandweer tevens dat alles vooralsnog onder controle is.

Ondertussen gaan vakantiegangers gewoon weer het park in en de camping op. De sfeer is gezellig en gemoedelijk, ondanks het vele brandweerpersoneel. Ook andere toeristen die onderweg zijn naar het strand of de stad hebben geen last van de brand.

Duinrell ligt aan de rand van Wassenaar, bij natuurgebied Meijendel, een onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. Vanwege de droogte van de afgelopen weken kan een brand in de duinen zich snel uitbreiden.