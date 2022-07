Duinrell in Wassenaar gedeeltelijk ontruimd vanwege duinbrand

WASSENAAR - Pretpark Duinrell in Wassenaar wordt vrijdag gedeeltelijk ontruimd, omdat er bij het park in Wassenaar een duinbrand woedt. Het is nog niet duidelijk hoe groot die is. De brandweer kon ook niet aangeven of het attractiepark, het vakantiepark of beide worden ontruimd.