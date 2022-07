Vermeende schutter (41) Japanse oud-premier direct overmeesterd en verhoord

Over de verdachte is nog weinig bekendgemaakt. Volgens lokale media zou het gaan om een voormalige militair, die tot 2005 drie jaar in het Japanse leger heeft gediend. Het is een inwoner van de stad Nara, vlakbij Kyoto, waar Abe een toespraak hield in aanloop naar de Senaatsverkiezingen van dit weekend. Een buurman heeft tegen Japanse media gezegd weinig meer over de verdachte te weten dan dat hij alleen in zijn appartement woont.

Op videobeelden is te zien hoe de vermoedelijke schutter voor het schietincident op drie meter afstand van de voormalige premier stond. Abe hield buiten op straat op een verhoging een toespraak, vlak bij het Yamato-Saidaiji station. In de buurt stonden honderden mensen. Ooggetuigen hebben verklaard dat er rond 11.30 Japanse tijd twee schoten te horen waren. De voormalige premier werd van achteren in zijn linkerborst en nek geraakt. Hij kreeg direct hulp van omstanders, maar later op de dag werd gemeld dat hij de aanslag niet na zal kunnen vertellen.

Ⓒ ANP / AP

Aangehouden

De 41-jarige verdachte deed geen poging om te vluchten en werd direct door beveiligers op de grond geworpen. De man droeg een mondkapje, grijs t-shirt, beige broek en een zwarte schoudertas. Op het politiebureau zou hij hebben verklaard ontevreden te zijn geweest met Abe en hem daarom te hebben neergeschoten met een zelfgemaakt vuurwapen. De verdachte heeft toegegeven dat hij Abe probeerde te vermoorden, al zou hij over het algemeen geen wrok koesteren tegen de politieke opvattingen van de voormalige premier.

Abe lag enige tijd in ’zeer kritische’ toestand in het ziekenhuis. „Artsen doen op dit moment alles wat ze kunnen. Ik hoop en bid dat de voormalige premier Abe dit zal overleven”, zei de Japanse premier Fumio Kishida nog tijdens een persconferentie. Maar die hoop vervloog al snel toen bleek dat medici niets meer voor Abe konden betekenen.