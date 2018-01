Trump belt met Erdogan: zorgen over geweld in Syrië

Donald Trump Ⓒ EPA

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag in een telefoongesprek met zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan zijn bezorgdheid geuit over de militaire operatie van Turkije in het Syrische regio Afrin. Daar is het Turkse leger een offensief begonnen tegen door de VS gesteunde Syrische Koerden van de YPG.