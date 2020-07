LIVE | Melbourne terug in lockdown: lege schappen en ellenlange files

Het sluiten van de grens tussen de Australische deelstaten Victoria en New South Wales heeft woensdag geleid tot verkeershinder. Automobilisten moesten soms tot twee uur wachten bij de controlepost tussen de grensplaatsen Wodonga en Albury.

De autoriteiten hebben de grens dichtgegooid om verspreiding van het virus te voorkomen. Ook gaat de stad Melbourne in Victoria zes weken in lockdown. Tientallen wegen zijn dicht en op andere plaatsen zijn controleposten geplaatst. Inwoners van grensgemeenten, mensen met essentiële beroepen en sommige andere personen mogen nog doorrijden als ze een speciale vergunning hebben aangevraagd.

Twee uur voor ritje van 11 minuten

Het Australische 9News bericht dat in de eerste 12 uur zo’n 40.000 van die vergunningen zijn aangevraagd. Veel mensen in grensgemeenten werken aan de andere kant van de grens of hebben daar familie. Een vrouw uit Wodonga vertelde dat ze doorgaans na een rit 11 minuten op haar werk is in een café in Albury. Ze had dit keer zo’n 2 uur nodig. „Het was hels”, zucht ze.

De autoriteiten hebben gewaarschuwd dat mensen een gevangenisstraf of een boete riskeren als ze illegaal de grens oversteken. Er zou al een eerste arrestatie zijn verricht. Het gaat om een 34-jarige man uit Victoria die met zijn vrouw en drie kinderen probeerde de grens over te steken.

De lockdown in Melbourne, de tweede stad van het land, begint om middernacht (16.00 uur in Nederland). Inwoners moeten dan een geldige reden hebben om hun huis te verlaten, zoals boodschappen doen of werken. De autoriteiten vonden die ingrijpende maatregel nodig, omdat het virus weer snel om zich heen lijkt te grijpen. De autoriteiten in Victoria hebben woensdag melding gemaakt van 134 nieuwe coronabesmettingen. Dat waren er een dag eerder nog 191.

Inwoners van Melbourne zijn opnieuw aan het hamsteren geslagen. Ⓒ AFP

Bezorgde inwoners van Melbourne sloegen deze week weer aan het hamsteren nadat de lockdown was aangekondigd. Op sociale media circuleren foto’s van lege schappen in supermarkten. Sommige ketens zagen zich genoodzaakt regels in te stellen voor klanten. Die mogen niet meer onbeperkt gewilde producten kopen als toiletpapier, pasta en handalcohol.

