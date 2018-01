Man gedood door eigen python

Eind augustus werd Dan Brandon dood aangetroffen door zijn moeder. Hij was door verstikking om het leven gekomen. Het is niet meteen duidelijk wat de rol van zijn python daarbij was.

Tiny

Nu blijkt dat Tiny (’Kleintje’), een rotspython van 2,40 meter lang zijn baasje heeft doodgedrukt, aldus het onderzoek waar The Guardian over bericht. Eerst werd gedacht dat de slang Dan had gewurgd.

Volgens de lijkschouwer heeft de slang zich eerst om Brandon gekruld. Mogelijk is de Brit toen gevallen en schrok de slang daar van.

Moeder zorgt voor de dieren

Naast Tiny had Brandon ook nog negen slangen en twaalf tarantula's. Nu zorgt zijn moeder voor de dieren.