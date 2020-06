’Withete Melania stelde verhuizing Witte Huis uit om te onderhandelen’

De voor velen nog altijd wat mysterieuze first lady Melania Trump zou niet blij geweest zijn met de fratsen en schandalen rond The Donald. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Toen Donald Trump tot president werd gekozen en naar het Witte Huis verhuisde, bleef de kersverse first lady Melania achter in New York. De officiële uitleg was dat zoon Barron dan het schooljaar daar kon afmaken. Maar in werkelijkheid had Melania Trump een heel andere reden. In een nieuw boek is te lezen dat ze boos was over berichten dat haar man ontrouw was geweest, en haar huwelijkse voorwaarden aan het heronderhandelen was.