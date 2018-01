Fries looft 3000 euro uit voor gouden tip paardenverkrachter

Eigenaar Mirjam Scholte heeft woensdag een e-mail gekregen van de man die anoniem wil blijven. In de mail, die in het bezit is van de Leeuwarder Courant (LC), schrijft hij: „Ik lees net het bericht in de LC over de zware mishandeling van jouw paard Aska. Hier zijn geen woorden voor. Dat mensen dit kunnen doen, dan ben je echt ziek in je hoofd.”

Het vinden van de „laffe dader of daders” heeft volgens de Fries topprioriteit. Daarom looft hij 3000 euro uit voor de gouden tip. De man sluit de mail af met: „Succes en tegelijkertijd sterkte.”

’Heel veel mensen zijn hier boos over’

De politie onderzoekt de mishandeling en verkrachting. Eigenaar Scholte zei al eerder tegen de krant dat ze hoopt dat de dader snel wordt gevonden. ,,Dan zijn wij onze onrust kwijt. En wordt hij met zijn daden geconfronteerd.’’

Scholte wordt overladen met reacties. ,,Ongelofelijk, echt heel veel mensen zijn hier boos over.’’