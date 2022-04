’Mogelijk foto’s van Naima Jillal op bij Taghi gevonden Blackberry’

Op een van de foto’s is de vrouw naakt te zien, met tape vastgebonden op een stoel, schrijft Het Parool. Op een andere foto is een close up te zien van de romp van de vrouw, zittend op de stoel, met op haar buik een kennelijk afgeknipte duim of vinger en vermoedelijk een teen. Op haar romp zitten volgens justitie waarschijnlijk bloedvegen. Op een derde foto ligt de vrouw naakt op de grond, op haar buik.

De recherche maakt uit de metadata van de foto’s op dat die zijn gemaakt in de nacht van 20 op 21 oktober 2019, even na middernacht. De verdwijning van Naima Jillal was op 20 oktober 2019 rond half tien ’s avonds, toen ze door een donkere auto was opgepikt bij de Albert Heijn To Go vlak bij haar luxe appartement aan Gustav Mahlerlaan in het hartje van de Zuidas.