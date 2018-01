Schiphol sneeuwt onder

Donderdag is er een luchtvaartdebat in de Tweede Kamer. Achter de schermen wordt aan het Binnenhof rekening gehouden met nog eens een jaar vertraging voor de opening van Lelystad Airport, die vakantievluchten van Schiphol had moeten overnemen. Inmiddels bereikt Schiphol het maximaal aantal toegestane vluchten, drie jaar eerder dan verwacht. De luchtvaartsector wenst daarom actie van Den Haag.

„Wij gaan er vanuit dat Lelystad Airport gewoon opengaat per 1 april 2019. Dat is al 1 jaar later dan de eerdere afgesproken en integrale afspraken”, zegt president-directeur Pieter Elbers van luchtvaartmaatschappij KLM. „Mocht dat niet doorgaan, dan is verdere groei op Schiphol eerder aan de orde. Alles hangt immers met elkaar samen. De inzet van KLM op verduurzaming van de luchtvaart blijven onverminderd doorgaan.”

„Waar het om zou moeten gaan is de uitvoering van zogeheten selectiviteitsbeleid, wat niet door Schiphol is uitgevoerd. Integendeel, iedereen werd welkom geheten op Schiphol, waardoor we nu met z’n allen in de problemen zitten”, zegt Joost van Doesburg van vliegervakbond VNV. „Als er geen extra vluchten naar Lelystad per april van dit jaar kunnen, dan moeten die ruimte conform afspraak ergens anders gezocht worden op bijvoorbeeld Rotterdam of Eindhoven.”

Het CDA wijst naar het regeerakkoord waarin wordt vastgehouden aan bestaande afspraken. VVD-Kamerlid Dijkstra vindt de groeivraag van Schiphol „nu niet aan de orde”. D66-Kamerlid Paternotte vindt dat er voorlopig maar extra grote vliegtuigen moeten worden ingezet als de sector wil groeien: „Vanaf 2020 is ruimte voor groei op Schiphol, mits het schoner en stiller wordt.” Het is voor vliegmaatschappijen echter lastig om zo een blik met grotere vliegtuigen open te trekken. Met de investeringsprogramma’s zijn miljarden en vele jaren gemoeid. Daarbij is Schiphol belangrijk voor de Nederlandse economie.

’Eerst dossier Lelystad afronden’

Het kabinet wil voorlopig vasthouden aan het groeiplafond van Schiphol. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft herhaaldelijk gezegd eerst het dossier Lelystad te willen afronden. Ook de coalitiepartijen wachten liever af.

Het uitstel van Lelystad Airport met een jaar biedt echter geen oplossing voor het laagvliegen, waar de burgers van Overijssel en Gelderland tegen in opstand zijn gekomen.. Volgens Luchtverkeersleiding Nederland is het niet mogelijk om een oplossing voor 2023 te presenteren.

„Wij vragen ons af waarom de herindeling van het luchtruim zo lang moet duren”, zegt Frank Allard van de Barin, de vereniging van luchtvaartmaatschappijen in Nederland. „Het uitstel van de opening van Lelystad met nog eens een jaar is geen oplossing voor het probleem van het volle Schiphol. Het plan was dat er door Lelystad ruimte op Schiphol zou komen.”