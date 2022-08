Is Pelosi onderweg naar Taiwan? Honderdduizenden mensen volgen haar vlucht

Op Twitter is #Pelosi inmiddels trending en vele gebruikers hebben het over de vlucht. De website van Flightradar is inmiddels minder goed bereikbaar, maar of dit door het grote aantal bezoekers of, zoals sommigen op sociale media beweren, door een DDOS-aanval komt, is onduidelijk. Indien Pelosi ook werkelijk naar Taiwan vliegt, dan zou zij daar over ongeveer anderhalf uur arriveren.

Bekijk ook: Meeste Taiwanezen blij met bezoek Pelosi