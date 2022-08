Pelosi aangekomen op Taiwan

Het vorige Amerikaanse bezoek aan Taiwan was bijna 25 jaar geleden. Op de luchthaven werd Pelosi en haar delegatie verwelkomd door de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken. Pelosi staat bekend als een grote steunpilaar voor Taiwan, dat in tegenstelling tot China, een liberale democratie kent. Ook is het land van economisch groot belang, mede door de ontwikkeling van halfgeleiders.

SPAR19: massaal online gevolgd

Op Twitter zijn #Pelosi en Taiwan inmiddels trending en vele gebruikers hebben het over de vlucht. De website van Flightradar was eerder vandaag tijdelijk slechter bereikbaar, maar Flightradar ontkent dat er een DDOS-aanval is geweest. Op Flightradar stond op een gegeven moment Taipei als eindbestemming, waardoor eerdere onduidelijkheid verholpen was. Pelosi is rond kwart voor 11 ’s avonds lokale tijd (kwart voor vijf Nederlandse tijd) aangekomen in de Taiwanese hoofdstad.

Ondertussen zijn zowel Chinese als Amerikaanse schepen en vliegtuigen aanwezig rond het eiland. Volgens Taiwanese bronnen zouden Chinese straaljagers provocerend door de zeestraat tussen het vasteland en Taiwan vliegen en op sociale media gaan beelden rond van Chinese strijdkrachten in de provincie Fujian. Volgens Japanse media zijn er meerdere Amerikaanse straaljagers opgestegen vanaf Okinawa. China heeft het luchtruim boven de Straat van Taiwan inmiddels gesloten voor de burgerluchtvaart en langs de Chinese kust zouden sirenes afgaan. Taiwan heeft haar militaire bereidheid vergroot, aldus berichten op sociale media.

Bezoek Pelosi is controversieel voor Peking

Het bezoek van Pelosi is een steun in de rug van Taiwan, dat officieel nog steeds de Republiek China heet. Peking ziet het eiland als een afvallige provincie en vindt dergelijk hooggeplaatst bezoek een provocatie. De strijd tussen de Volksrepubliek China en Taiwan stemt uit de Chinese Burgeroorlog uit de jaren ’40, toen de communisten van Mao Zedong de nationalisten naar Taiwan joegen. Zowel Peking als Taipei claimen het ’ware China’ te zijn. Hoewel de VS officieel Taiwan sinds 1971 niet meer erkent, heeft het het land altijd gesteund met militaire en economische middelen. Dit bezoek is ook een teken dat de spanningen tussen de VS en China verder oplopen. Eerder riep de Chinese leider Xi de Amerikanen nog op om niet „met vuur te spelen”.

Demonstranten in Taiwan die het bezoek van Pelosi steunen en oproepen tot een onafhankelijk Taiwan Ⓒ REUTERS