Elf jihadboeken in Vught op zwarte lijst gezet

De commissie was aan het werk gezet na onthullingen in De Telegraaf over de jihadistische lectuur, schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer. De boeken waren tegen het licht gehouden door de gevangenisdirecteur en „meerdere experts op het gebied van radicalisering en politiek en religieus extremisme.”

Maar bij nadere inspectie door een „bredere commissie met deradicaliseringsexperts” bleek het leesvoer toch ongeschikt. De boeken staan voortaan op de zwarte lijst.

Deze bredere commissie gaat om de zoveel tijd bekijken of de boeken die gedetineerden van de terroristenafdeling aanvragen door de beugel kunnen. Bovendien komen er duidelijke regels over welke boeken de gedetineerden wel, en welke ze niet mogen lenen. Die ontbreken nu nog, waardoor de gevangenisdirecteur zonder houvast aan criteria moest beslissen over leenaanvragen.

