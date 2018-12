Senioren vast in flat

In november ging het mis, toen de lift van seniorenflat Het Ankerlicht te kampen kreeg met kortsluiting. Direct was de lift buiten werking en tot op de dag van vandaag is er geen beweging meer in geweest. Er is een tweede lift, maar door eerdere storingen is het vertrouwen daarin laag. Het heeft gevolgen voor de bewoners, die allemaal op leeftijd zijn. En ouderdom komt met gebreken, dus traplopen is voor velen geen gemakkelijke opgave.

Zo ook voor Commertine Rots, die de lift niet kan missen. Normaal gesproken maakt ze om de dag een vast rondje door Urk, om boodschappen te doen. Dat heeft ze al bijna twee maanden niet meer gedaan. „Ik ga hier bijna niet weg”, uit ze haar zorgen, terwijl ze naar buiten kijkt. „Er is nog een tweede lift, maar die is helemaal aan de andere kant. Die doet het soms ook niet, zoals met die storm laatst. Dan wil ik niet beneden blijven staan.”

In plaats van een ’ommetje’ door de buurt, dan maar een ’ommetje’ op de galerij van de flat. Ⓒ Aldo ALLESSIE

Levertijd nieuwe lift bedraagd zes maanden

Patrimonium, de wooncorporatie op Urk, was weken op zoek naar een oplossing. Het kocht de lift bij een Spaanse fabrikant, maar daar is inmiddels afscheid van genomen. Mitsubishi heeft de opdracht gekregen om een gloednieuwe lift te plaatsen, alleen zit daar één grote maar aan: de levertijd bedraagt liefst zes maanden. „We hebben geprobeerd het proces te versnellen, maar dat gaat echt niet. Het liefst heb ik morgen een nieuwe lift en dat mag dan ook nog tienduizend euro extra kosten. Want we vinden dit zelf ook verschrikkelijk”, aldus Albert Woord namens Patrimonium.

Mevrouw Rots: „Ik heb in ieder geval een balkonnetje en daar haal ik een frisse neus. Maar het is wel heel vervelend. Ik zou graag weer zelf naar de winkels gaan.”