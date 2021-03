Verkiezingen: investeringen nodig, geen belastingen

Premium Binnenland

Ergernis in Kamer over zoektocht naar locatie marinierskazerne

In de Tweede Kamer is met ergernis gereageerd op berichtgeving van de Volkskrant over de gang van zaken rond de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Staatssecretaris Visser (Defensie) heeft de Kamer daar volgens het dagblad onjuist over geïnformeerd.