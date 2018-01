Politie: lever illegale tv-ontvangers in

De politie laat via Facebook weten dat de zogenoemde dreambox of setupbox kan worden ingeleverd bij de bureaus in Enschede, Hengelo, Almelo, Nijverdal of Oldenzaal. Mensen die dit doen op 1 maart of later lopen de kans vervolgd te worden. Bij de afgifte van het kastje moeten mensen het proces-verbaal nummer 2017457593 doorgeven.

Honderden dreamboxen verkocht

Met de illegale dreamboxen kan door middel van een illegale server voor een aanzienlijk lager bedrag naar betaaltelevisie worden gekeken. Volgens de politie verkocht het Enschedese bedrijf Euro Global honderden dreamboxen.

De illegale servers zullen door de politie worden platgelegd. Hierdoor zal er zeer binnenkort geen illegale ontvangst meer mogelijk zijn.