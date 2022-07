Premium Het beste van De Telegraaf

Strandtent rouwt om dood vaste klant Ton: ’Een leuke man die altijd in was voor een grapje'

Door Tanja Verkaik Kopieer naar clipboard

Toegesnelde hulpdiensten probeerden Ton nog te redden, maar de inzet mocht niet baten. Ⓒ Regio 15

Scheveningen - De dag na het overlijden van vaste gast Ton op een bedje van strandtent De Waterreus in Scheveningen staat eigenaresse Kim Ludovici stil bij de heftige gebeurtenis. „Een leuke man die altijd in was voor een grapje.”