Relschoppers Kanaleneiland herkenbaar in beeld

Camerabeelden van de rellen in Utrecht deze zomer. Ⓒ Screenshot Opsporing Verzocht

HILVERSUM - Vier jongeren die worden gezocht voor hun aandeel in de rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland in augustus, zijn dinsdagavond herkenbaar in beeld gebracht in Opsporing Verzocht op NPO 1. De politie en het programma roepen de jongeren op zich te melden. Op foto’s was onder meer te zien hoe de verdachten stenen gooien naar de politie.