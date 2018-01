’Dronken doodrijder’ wielrenner voor rechter

1 / 3 1 / 3 Het slachtoffer stier ter plekke. Ⓒ AS Media

MIDDELBURG - De 48-jarige man die volgens het Openbaar Ministerie deze zomer in Hulst een wielrenner doodreed, staat donderdag voor de rechter. Hij had te veel alcohol gedronken (540 ugl) en de controle over zijn voertuig verloren, terwijl hij geen geldig rijbewijs had.