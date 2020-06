’Smetwet’ vat ongemak over slavernijverleden

GroenLinks-leider Klaver riep het kabinet op ook excuses aan te bieden. Geen goed idee, vindt premier Rutte. Ⓒ ANP

Den Haag - Terwijl het kabinet toenemend onder druk staat om excuses aan te bieden voor het Nederlandse slavernijverleden, proberen partijen in de Eerste Kamer het ongemak met dat verleden te vatten in een wet zonder dat daar excuses of claims uit voortkomen. De wet verklaart slavernij in de tijd van de Republiek en het Koninkrijk een misdaad tegen de menselijkheid. Het initiatief is kansrijk.