’Afghaan meegenomen ondanks signalering op Britse no-fly-lijst’

De onbekende persoon stond op een lijst voor mensen die mogelijk een bedreiging vormen voor het land, zoals terreurverdachten. De overheid heeft volgens Britse media een achtergrondcheck gedaan, maar er is besloten om de persoon in kwestie vrijuit te laten gaan. Waarom de man op de lijst stond is niet duidelijk.

Waarschuwing Parijs

Maandag meldde Frankrijk dat onder de Afghanen die naar het Westen zijn geëvacueerd, zich ook personen bevinden met banden met de radicaalislamitische Taliban, de nieuwe machthebbers in Afghanistan. De Franse binnenlandminister Gerald Darmanin bevestigde vijf gevallen, nadat Franse media daarover hadden bericht.

Een Afghaan is na zijn komst uit de Afghaanse hoofdstad Kabul met zijn familie in een hotel onder toezicht geplaatst. In Kabul was de man gezien terwijl hij bewapend was. Hij leidde een Taliban-controlepost in de stad.

„We denken dat hij banden heeft met de Taliban, ook al heeft deze persoon enorm geholpen bij de evacuatie van de Franse ambassade”, zei de minister over de hoofdverdachte. „Gezien de aanzienlijke moeilijkheden” bij het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken naar de mensen die worden geëvacueerd, stemden de Franse autoriteiten ermee in om deze persoon en zijn gezin aan boord te nemen op de evacuatievlucht, aldus de bewindsman. Na nader onderzoek troffen de autoriteiten maatregelen.

Verhoogd risico

De vier andere Afghanen worden ervan verdacht dat ze dicht bij de hoofdverdachte staan. Ook zij worden bewaakt door de Franse inlichtingendienst. De autoriteiten zien een verhoogd risico op islamitisch terrorisme.

De meeste mensen die weg willen uit Afghanistan, zeggen juist te willen vluchten voor de Taliban. Zij vrezen wraak omdat zij buitenlandse troepen hielpen. Of zij willen niet onder het regime van de moslimfundamentalisten leven. De afgelopen dagen werden ongeveer 1300 Afghanen door Frankrijk geëvacueerd.