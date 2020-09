Grapperhaus schiet vol tijdens debat

De geloofwaardigheid van de CDA-bewindsman staat op het spel na nieuw beeldmateriaal van het huwelijksfeest in villadorp Bloemendaal. Te zien is hoe Grapperhaus zelf het niet zo nauw neemt met de coronaregels.

„Ik heb spijt”, zegt Grapperhaus. „Als minister hoor ik het goede voorbeeld te geven. Alle voorbereidingen waren er op gericht om er een veilige en mooie dag van te maken.”

Verkeerd ingeschat

De minister zegt dat hij de oorspronkelijke opzet van de bruiloft heeft afgezegd om het klein en veilig te houden. „Ik heb het verkeerd ingeschat. Mensen zijn te dicht bij elkaar gekomen”, zegt Grapperhaus. „Ik heb ook mezelf verkeerd ingeschat. Toen ik de foto’s zag drong bij mij het besef door: ik heb het zelf niet goed gedaan.” De minister schiet vol als hij zegt met zijn vrouw te hebben teruggeblikt op de bruiloft. Op emotionele toon herhaalt hij het: ’Hadden we het maar met z’n tweeën gevierd.’

De justitieminister zegt ’geloofwaardig’ te kunnen blijven opereren. „Ik sta onverkort achter het coronabeleid.” Hij spreekt wel van een ’zichtbare deuk’.

PVV-leider Geert Wilders vindt dat de minister zijn gezag kwijt is: „Niet bij de boa’s, maar bij heel veel mensen in Nederland. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.” De voorman van de grootste oppositiepartij vindt dat Grapperhaus zijn portefeuille op het gebied van coronazaken moet opgeven. „Het landsbelang vergt een minister die niet dag in dag uit het vertrouwen moet terugwinnen.”

Kritisch

SP-leider Lilian Marijnissen heeft er moeite mee dat de minister in een excuus-verklaring niet de waarheid heeft gesproken. De CDA-bewindsman schreef dat omhelzingen waren vervangen door ellebogen. Op foto’s is te zien hoe de minister zijn schoonmoeder omhelst.

Alle partijen in de Kamer zijn kritisch over de kwestie-Grapperhaus. De oppositie zet het kabinet onder druk om straffen voor overtredingen te versoepelen.

Meerdere partijen willen af van de aantekening in het strafblad. Coalitiepartij VVD wil dat de notitie tijdelijk gaat worden.

Grapperhaus zegt toe dat hij serieus wil onderzoeken of het bedrag van de coronaboete omlaag kan. Verder wil hij met de Kamer verder praten over een alternatief voor de aantekening in het strafblad. Hij zet daarmee de deur op een kier voor verandering.

Uitgedeelde boetes verscheuren, zoals Wilders wil, ziet Grapperhaus niet zitten. Premier Mark Rutte staat achter zijn minister. „Ik ben ervan overtuigd dat hij, juist ook omdat hij de fout toegeeft, het gezag zal herstellen.”