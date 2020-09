Volg live: Grapperhaus in het nauw

Volg het debat hieronder vanaf 17.00 uur via de tweets van parlementair verslaggever Inge Lengton.

De Tweede Kamer gaat woensdag in debat over de coronacrisis. Tal van onderwerpen zullen passeren, maar de ogen zijn vooral gericht op de justitieminister. De geloofwaardigheid van de CDA-bewindsman staat op het spel na nieuw beeldmateriaal van het huwelijksfeest in villadorp Bloemendaal. Te zien is hoe Grapperhaus zelf het niet zo nauw neemt met de coronaregels.

’Aso’s’

De oppositie is kritisch omdat Grapperhaus verantwoordelijk is voor de handhaving van coronaregels. Bovendien beweerde hij dat er alles aan is gedaan om regels na te leven. De minister noemde overtreders van coronaregels eerder ’aso’s’.

Vorige week heeft de minister al excuses aangeboden en ’coronaboetes’ overgemaakt aan het Rode Kruis. Het is de vraag of de Tweede Kamer na de nieuwe foto’s genoegen neemt met nog een spijtbetuiging.