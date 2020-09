Volg live: Grapperhaus schiet vol tijdens debat

Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, bij aankomst op het Binnenhof voorafgaand aan een debat in de Tweede Kamer over de aanpak van de coronacrisis. Ⓒ ANP

Den Haag - Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is diep door het stof gegaan tijdens het debat over zijn huwelijksfeest in Bloemendaal. Tijdens zijn spijtbetuiging schoot hij vol. „Ik heb het verkeerd ingeschat.”