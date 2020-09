Volg live: ’We hebben geen aparte regels voor ministers’

Volg het debat hieronder vanaf 17.00 uur via de tweets van parlementair verslaggever Inge Lengton.

De geloofwaardigheid van de CDA-bewindsman staat op het spel na nieuw beeldmateriaal van het huwelijksfeest in villadorp Bloemendaal. Te zien is hoe Grapperhaus zelf het niet zo nauw neemt met de coronaregels.

PvdA-leider Lodewijk Asscher zegt met tegenzin te spreken over ’beelden van het privéleven van de minister’. „Iedereen maakt wel fouten. Dat moet niet het punt zijn, maar het is wel een politiek probleem. Deze minister is de baas van de politie die de regels moeten handhaven.”

’Klassenjustitie’

SP-leider Lilian Marijnissen noemt de kwestie ’heel ernstig’. Ze vraagt zich af of de minister zijn bruiloftsgasten als aso’s ziet. Grapperhaus noemde overtreders van coronaregels zelf eerder ’aso’s'. Kamerlid Merel Femke van Kooten spreekt van ’klassenjustitie’. Ze las voor uit een boek van Grapperhaus over het belang van het gelijkheidsbeginsel.

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma vindt dat Grapperhaus verantwoording moet afleggen. Hij vindt het ’verstandig en nodig’ dat zijn partijgenoot excuses heeft gemaakt. „De minister heeft een voorbeeldfunctie.” Meerdere oppositiepartijen willen een daad zien: óf minder gevolgen voor het overtreden van de coronaregels óf consequenties voor de minister zelf.

PVV-voorman Geert Wilders hekelt de hypocrisie van de minister. „Dit is niet de minister van klassenjustitie, hoop ik. Dit is de minister van Justitie. Hij komt weg met een donatie aan het Rode Kruis. Als hij die boete niet hoeft te betalen, hoeven andere mensen dat ook niet. Alle boetes moeten worden kwijtgescholden en terugbetaald, de aantekening in het strafblad moet worden geschrapt. We hebben geen aparte regels voor ministers en het klootjesvolk.”

Vorige week heeft de minister al excuses aangeboden en ’coronaboetes’ overgemaakt aan het Rode Kruis. Het is de vraag of de Tweede Kamer na de nieuwe foto’s genoegen neemt met nog een spijtbetuiging.