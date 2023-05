Bomaanslagen op Amsterdamse ’witwaskantoren’: Suri Change centraal in drugsonderzoeken

De explosies vonden in de nacht van dinsdag op woensdag rond 03.00 uur kort na elkaar plaats bij vestigingen van Suri Change aan de Jan Evertsenstraat, de Eerste van Swindenstraat en de Bijlmerdreef. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Suri Change heeft in Nederland elf kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Volgens politie en OM zou er drugsgeld via de geldwisselkantoren worden geïnvesteerd in panden. Er werd beslag gelegd op tientallen panden in onder andere Den Haag en Rotterdam voor ruim 25 miljoen euro. Mensen kunnen geld storten op de banken, waarna dat in een ander land kan worden opgehaald. In 2017 waren er ook al invallen bij kantoren van Suri Change. In januari werd er ook al een aanslag gepleegd op een kantoor van Suri Change in Rotterdam-Zuid.

Bekijk ook: Explosies bij drie geldwisselkantoren in Amsterdam

Flitsen

De explosies in Amsterdam hebben grote indruk achtergelaten bij omwonenden. „Oh bam! Kijk dan!”, wenkt eigenaar Jose van Smart Bike Amsterdam. De fietsenmaker staart met belangstelling naar de camerabeelden die vanuit zijn winkel zijn gemaakt. Om 03.00 uur ’s nachts is het verrassend druk op de Jan Evertsenstraat. De ene na de andere fietser snelt voorbij, tot je om twee minuten over drie ineens een aantal kleine flitsen ziet komen uit de richting van geldkantoor Suri-Change. Enkele seconden later zie je een figuur langs de fietsenwinkel in de richting van de Vespuccistraat rennen. Vlak daarna zie je op de camerabeelden een grote flits. Geluid zit er niet bij, maar volgens buurtgenoten was de klap ’enorm’.

Bij de locatie aan de Jan Evertsenstraat is op het eerste gezicht weinig te zien. In het rolluik zit een klein gat, erachter is het glas gebroken. „Ik denk dan ook niet dat het met de insteek is gedaan om naar binnen te gaan”, stelt Jose. „Want dan zijn ze niet ver gekomen. En drie panden van hetzelfde bedrijf rond hetzelfde tijdstip? Dat is gewoon een waarschuwing”, is de fietsenmaker overtuigd.

’Eng’

„Ik woon hier al twaalf jaar, dus ben best wel wat gewend, maar als het zo recht onder je gebeurt, schrik je toch behoorlijk. Het is gewoon eng”, meent Sophie Hafkamp, die naar eigen zeggen ’rechtop in bed’ zat na de harde knal. „Je veilige plekje wordt weer even aangetast”, verzucht de jonge vrouw. „Het gekke is wel dat het nu weer gewoon als elke andere dag voelt. Het leven gaat door. Maar zo midden in de nacht voelt het even alsof de wereld heel duister is.”

„Zelf dacht ik ’oh is het weer zover?’, maar mijn vriend schrok zich dood”, blikt Fenna terug op de gebroken nacht. „We zijn nog even gaan kijken, want we hoorden ook een alarm. Maar we zagen verder niets.”

„Het is hier regelmatig raak”, weet Fenna. Zo vonden bij juwelier Midyat in 2021 nog twee plofkraken plaats, werd in 2018 een handgranaat gevonden bij een waterpijpshop in de straat en was een eerder in opspraak gekomen kapperszaak afgelopen maart nog doelwit. „In de 2,5 jaar dat ik hier woon, ben ik al vier keer opgeschrikt door een of andere ontploffing”, aldus de buurtbewoonster. „Het zijn niet álleen maar keurig nette winkels die hier zitten, dat mag wel duidelijk zijn”, voegt Hafkamp eraan toe.

Oorlogen

Een van de scenario’s waarmee de politie nu rekening houdt, zo melden bronnen binnen de politie, is dat de aanslagen deel uitmaken van oorlogen die nu tussen drugsorganisaties worden uitgevochten. Op grote schaal, bijna dagelijks, worden woningen en bedrijfspanden van criminele opponenten onder vuur genomen met bommen en kogels.

De aanslagen zijn allemaal gerelateerd aan de cokehandel. Suriname en Surinamers in Nederland spelen een prominente rol in de internationale cocaïnehandel en het grootschalig witwassen van crimineel vermogen.