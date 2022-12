OM eist 33 maanden cel voor bedreiging Rutte en oproep bestorming

In de Haagse rechtbank vroeg het OM ook om een contactverbod met ministers en staatssecretarissen, het parlement en de burgemeester van Amsterdam tijdens de driejarige proeftijd van zijn voorwaardelijke celstraf. O. mag zich in die periode dan ook niet over hen uitlaten. Voor elke keer dat O. dit verbod overtreedt, moet hij weer twee weken de cel in. Verder moet de verdachte meewerken aan gedwongen behandeling.

Volgens het OM deed de Amsterdammer in 2020 en 2021 in de chatapp Telegram „zorgwekkende uitlatingen” en was hij beïnvloed door coronacomplotdenkers.

„Hij heeft opgeroepen tot gewelddadige actie. Moord en doodslag, ontploffingen. Gericht op parlement en ministers. Een terroristisch oogmerk”, zei de officier van justitie, die moest denken aan de bestorming van het Capitool in Amerika.