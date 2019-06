Dit worden de speerpunten van het EU-beleid de komende vijf jaar

De strategische agenda, die in oktober concreet wordt ingevuld, dient als een soort spoorboekje voor de nieuwe Europese Commissie, het dagelijks EU-bestuur, die in het najaar aantreedt met een mandaat tot eind 2024. „De EU moet zich richten op belangrijke kwesties en concrete resultaten”, vindt Rutte.

Vorige maand spraken de EU-leiders in het Roemeense Sibiu al over de richting die de EU zou moeten inslaan. Veel lidstaten dienden hun ideeën daarover in. Nederland vindt onder meer dat de commissie een sterkere rol moet krijgen op het vlak van duurzaamheid, (cyber)veiligheid, migratie en buitenlandse politiek.

Ook het Europees Parlement werkt aan een programma voor de Europese Commissie voor de komende vijf jaar. Dat moet volgende week klaar zijn.