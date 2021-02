Drukte op wegen naar bossen en zee

Ook op de parkeerplaatsbij Parnassia aan Zee, in Bloemendaal, is het druk. Ⓒ Layla Wijsmuller

DEN HAAG - Op veel wegen naar de kust, bossen en andere natuurgebieden is het zaterdagmiddag zoals verwacht druk. Op de Brouwersdam tussen Zeeland en Zuid-Holland stond even na 14.00 uur een file van 7 kilometer. Ook in de binnensteden is het druk op straat.