Vermiste Belgische dood in kelder huisarts gevonden

Hoe de 82-jarige Anne-Marie Bastin daar terecht is gekomen, is voor de politie nog een raadsel. De gerechterlijk arts heeft wel vastgesteld dat ze een natuurlijke dood is gestorven.

De bejaarde verliet op 22 december haar appartement in Luik en wandelde naar de huisarts die praktijk houdt op de vierde verdieping. Waarschijnlijk heeft ze per ongeluk de lift naar de kelder genomen; is daar gaan dwalen en uiteindelijk overleden. Het is een raadsel waarom de vrouw, die niet aan Alzheimer leed, niet gewoon weer de lift naar boven nam.

De familie heeft de afgelopen maand een grote zoekactie op touw gezet. Dochter Catherine Rosman zegt in Het Nieuwsblad: „Mijn moeder was een gezonde vrouw. Zelf zou ik nooit gedacht hebben dat ze in de kelder van de dokter zou kunnen zitten. Helaas is ook de politie niet op dat idee gekomen.”

Agenten kwamen op 10 januari wel langs bij de dokter, maar de kelder werd niet gecheckt.