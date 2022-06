9-jarige Gino op step uit Kerkrade vermist: Amber Alert uitgegeven

Inmiddels heeft de politie ook een helikopter ingezet. Buurtbewoners zetten intussen ook een zoekactie op touw. De politie roept op aan getuigen en vooral aan mensen die camerabeelden van woensdagavond uit de omgeving hebben om zich te melden.

De politie werd rond middernacht gealarmeerd dat Gino nog niet terug naar huis was gekomen. Hij is voor het laatst gezien in de speeltuin aan de Hertogenlaan en Zonstraat in Kerkrade tussen 19.30 en 20.30 uur in de wijk Chevremont.

Speurhonden

„We hebben een groot deel van de nacht gezocht met een droneteam en speurhonden. We hebben gezocht op alle plekken waar hij zich logischerwijs zou kunnen bevinden. Nog steeds zijn we bezig in de omgeving met een drone. Maar we zijn ons ook aan het beraden over de volgende stappen”, zegt woordvoerder Wim Coenen van de politie.

Omdat de zoektocht tot dusver geen resultaat heeft gehad, heeft de politie het bericht over de vermissing via Facebook naar buiten gebracht in de hoop dat zo veel mogelijk mensen meezoeken. De jongen is vertrokken op een zwarte step met rode handvatten of rode stickers.

Hij heeft blond haar, is 130 centimeter lang en draagt een rode jas met zwarte mouwen. Daarnaast draagt hij een rode pet van het merk Nike, heeft hij een grijze spijkerbroek aan en draagt hij groene schoenen met een witte zool. Coenen: „Alle scenario’s liggen voor ons op tafel. Maar dit lijkt vrij alarmerend.” De politie heeft inmiddels ook de Duitse politie in kennis gesteld. Kerkrade ligt aan de Duitse grens.