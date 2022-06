Politie Limburg: ‘Acuut gevaar voor Gino, vermiste 9-jarige jongen gaat tweede nacht in’

Dat meldt Danny Frijters, hoofd van de recherche van de politie Limburg, tijdens een persconferentie in Maastricht. Frijters roept het publiek op om informatie aan te leveren. „Hoe klein ook, dat kan helpen.”

Amber Alert

De politie heeft eerder donderdagmiddag al een Amber Alert uitgegeven vanwege de vermissing van de 9-jarige Gino. Hij is woensdagavond tussen 19.30 uur en 20.30 uur voor het laatst gezien in een speeltuin aan de Hertogenlaan en Zonstraat in Kerkrade. De politie werd rond middernacht gealarmeerd dat Gino nog niet terug naar huis was gekomen.

De politie sloeg groot alarm omdat er geen enkele verklaring gevonden kan worden voor het verdwijnen van de jongen. Via Burgernet werd een oproep geplaatst uit te kijken naar Gino. De jongen had volgens zijn zus een zwarte step bij zich met rode handvatten.

De politie is naar eigen zeggen op zoek naar een volwassene en drie wat oudere kinderen die woensdagavond rond 18.30 uur gezien zouden zijn bij het speeltuintje waar Gino op dat moment was. „Mogelijk weten zij meer over de verblijfplaats van Gino”, aldus een woordvoerder. Tot nog toe hebben deze mensen zich niet gemeld, zei hij.

Ⓒ Politie

Inmiddels heeft de politie ook een helikopter ingezet. Buurtbewoners hebben aangegeven donderdagmiddag vanaf 17.00 uur een zoektocht te houden vanaf het schoolplein van de basisschool De Steltloper aan de wat verderop gelegen Zonstraat. De politie roept getuigen en vooral mensen die camerabeelden van woensdagavond uit de omgeving hebben op om zich te melden.

De recherche heeft donderdagmiddag een plek bij het Berenbos langs de Roderlandbaan afgezet en nauwkeurig onderzocht. Rond drie uur is de afzetting weer verwijderd.

VIDEO: De familie van de vermiste Gino maakt zich ernstig zorgen. Tekst loopt door onder de video.

Voetballen

Volgens een 21-jarige zus woont de jongen bij zijn moeder in Maastricht. Maar die is ziek, en sinds een week logeert hij daarom bij een 32-jarige zus in Kerkrade. De twee zussen hebben naar eigen zeggen tot 05.00 uur donderdagochtend gezocht, en daarna heeft de zus bij wie de jongen logeert twee uur op het politiebureau gezeten. De 32-jarige vrouw in Kerkrade is zelf moeder van twee kleine kinderen.

Volgens de 21-jarige zus ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, vlakbij zijn logeeradres. Om 19.30 uur had hij daarvan terug moeten zijn. Maar sindsdien is hij spoorloos.

De politie is met speurhonden op zoek naar de vermiste Gino. Ⓒ De Limburger

Speurhonden

„We hebben een groot deel van de nacht gezocht met een droneteam en speurhonden. We hebben gezocht op alle plekken waar hij zich logischerwijs zou kunnen bevinden. Nog steeds zijn we bezig in de omgeving met een drone. Maar we zijn ons ook aan het beraden over de volgende stappen”, zegt woordvoerder Wim Coenen van de politie.

Gino heeft blond haar, is 130 centimeter lang en draagt een rode jas met zwarte mouwen. Daarnaast draagt hij een rode pet van het merk Nike, heeft hij een grijze spijkerbroek aan en draagt hij groene schoenen met een witte zool. Coenen: „Alle scenario’s liggen voor ons op tafel. Maar dit lijkt vrij alarmerend.”

De politie heeft inmiddels ook de Duitse politie in kennis gesteld. Kerkrade ligt aan de Duitse grens.